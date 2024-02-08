Хирург Тюменского медвуза на всероссийском конкурсе представит прибор для анестезии собственной разработки

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Двухконтурный инфильтрационный диспенсер для местной анестезии разработала д.м.н., доцент кафедры общей хирургии Тюменского медицинского университета Лидия Комарова. Прибор планируется использовать при проведении хирургических операций.

Предполагается, что тюмеский диспенсер заменит аналог иностранного производства, поставки которого сейчас затруднены. В ближайшее время начнутся клинические испытания устройства, сообщается на сайте медуниверситета.

"Прототипом двухконтурного инфильтрационного диспенсера стал насос для инфильтрации, подающий жидкость с отрегулированным давлением. Мы усовершенствовали конструкцию, добавив вторую педаль, это освободит руки хирурга и облегчит его работу. Кроме того, устройство дополнено теплообменником. Он охлаждает подающийся раствор и позволяет отказаться от применения местных анестетиков, которые не переносят пациенты с отягощенным аллергологическим анамнезом. Диспенсер также снабжен дисплеем и ультразвуковыми датчиками, с помощью которых можно блокировать пузырьки воздуха. Это повышает безопасность при проведении операции, - пояснила Комарова.

Прибор отобран для представления на всероссийском форуме "Сильные идеи для нового времени" в секции "Качество жизни населения". Сейчас Комарова участвует в акселерационной программе и готовится презентовать разработку инвесторам. Очные мероприятия форума пройдут в Москве 19 и 20 февраля.