Тюменские таможенники передали военному госпиталю операционный стол

Сотрудники Тюменской таможни передали электрогидравлический операционный стол в екатеринбургский 354 военный клинический госпиталь, сообщает пресс-служба ведомства.

Хирургичекий стол стоит почти 700 тысяч рублей, доставлен он из Китая для курганской клиники, занимающейся медицинской диагностикой, однако пошлину и налоги предприниматель платить не стал - подал заявление об отказе права собственности на товар и добровольно передал стол в таможню. Суд признал имущество бесхозяйным и обратил в собственность государства.

"Электрогидравлический операционный стол передан врачам военного клинического госпиталя. Уверена, что наш вклад поможет специалистам спасти не одну жизнь. А мы с учетом ресурсов таможенных органов продолжим оказывать поддержку соотечественникам", – отметила начальник отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Тюменской таможни Елена Костян.

Ранее этот стол подлежал бы уничтожению.