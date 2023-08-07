Тюменские врачи проводят операции при птозе - опущении верхнего века

Фото пресс-службы Областного офтальмологического диспансера

Тюменский областной офтальмологический диспансер проводит хирургическое лечение птоза - врожденного или приобретённого заболевания, связанного с опущением верхнего века. В 2022 году врачи учреждения выполнили 81 операцию по устранению птоза.

"Если мышца, поднимающая веко, перестает правильно работать, то развивается птоз. При этом нарушении веко опускается и перекрывает глаз — частично или полностью. При легком опущении века ощущается лишь усталость, однако со временем к нему прибавляются и другие симптомы: резь в глазах, головная боль. При длительном птозе происходит ухудшение зрительных функций", - рассказывает врач-офтальмолог хирургического отделения Тюменского областного офтальмологического диспансера Елена Забурева.

Врождённый птоз: у ребенка при рождении опущено верхнее веко. Причиной могут стать не только генетические особенности, но и неврологические нарушения, внутриутробные патологии, родовые травмы.

Приобретённый вид птоза может развиваться при определенных неврологических заболеваниях (миастении, миопатии) и сопровождаться другими мышечными нарушениями, возникает из-за возрастных изменений, пластических операций, даже после ботокса. Однако в последнем случае птоз, как правило, имеет временный характер: после окончания действия препарата опущение уходит.

С птозом можно также перепутать такое заболевание, как блефарохалязис: некоторые пациенты думают, что у них опустилось веко, а на самом деле это кожа лежит на веке, или наоборот.

Наиболее действенным способом лечения птоза является хирургическое вмешательство. Операции могут быть разные: на леваторе – мышце, поднимающей верхнее веко, при "маленьком" птозе – на мышце Мюллера, в запущенных случаях проводится не укорочение мышцы, а операция по подвешиванию века к брови. Результаты операций благоприятные, эффект сохраняется на всю жизнь.