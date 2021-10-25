Накануне нерабочей недели тюменцы собираются отпраздновать день рождения конька-горбунка

Во время осенних каникул школьников в Тюменской области будет отмечаться день рождения Конька-Горбунка. Приуроченные к событию массовые мероприятия пройдут с 28 по 30 октября в Тобольске, Ишиме и Тюмени, сообщили в пресс-службе ТРО "Единая Россия".

Праздник установлен в 2019 году по решению детского собрания региона и приурочен к дате выхода первого печатного издания сказки в 1834 году. "Третий раз в истории мы празднуем день рождения Конька-Горбунка. Мы сами учредили этот праздник, потому что именно у нас, в Тюменской области, родился великий поэт-сказочник Петр Ершов", — отметил первый заместитель председателя Тюменской областной думы, координатор регионального проекта "Единой России" "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок" Андрей Артюхов.

В Тобольске 28 октября состоится празднование дня рождения сказочного Конька-Горбунка. В драмтеатре с 11.00 до 14.00 будет проходить театрализованная викторина с участием актеров, а с 12.00 до 16.00 запланированы костюмированные фотосессии для гостей и жителей города. 30 октября в 11 часов детей ждут на спектакль.

В Ишиме 30 октября юные зрители посмотрят представление по сказке, а в полдень состоится открытие скульптурной композиции о Коньке-Горбунке возле нового Дворца культуры.

В Тюмени 29 октября театр кукол приглашает детей на праздничную программу и спектакли. В фойе театра с 11.20 до 12.00 пройдет детская интерактивная игровая программа "Как на наши именины…" с участием творческого коллектива фольклорного ансамбля "ЯромилЪ", игровая развлекательная программа с участием ростовых кукол. Пришедшие на постановку ребята увидят выставку "Соломенный Конёк", смогут попробовать сладости с символикой персонажа, сфотографироваться в фотозонах с изображением сюжетов из сказки.

Организаторы обещают, что все мероприятия пройдут с соблюдением всех противоэпидемических требований и строгих мер безопасности.