Юные ишимские блогеры снимают ролики о Петре Ершове

18 видеороликов поступило на конкурс "Музей глазами юного блогера" грантового проекта Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова. Работы принимаются до 5 июня, рассказала пиар-менеджер учреждения Юлия Шестакова.

Восемь работ направили ребята из Ершово - родного села сказочника, пять - из Казанской школы, один - из Маслянской и четыре - из Ишима. Сейчас в работе видео от участников из "Медиастудии PRО Свет" Ишимской епархии.

По словам Юлии, ребята очень ответственно отнеслись к делу. К примеру, блогер из пос. Маслянки Тимофей Касаткин приехал с семьей в Ишим специально, чтобы записать видео возле памятника "Коньку-горбунку" у Дворца культуры.

Стать участниками конкурса смогут ребята из Ишима и Приишимья от 7 до 18 лет. Для этого нужно записать видео о жизни и творчестве Петра Ершова до одной минуты. Направить ролик организаторам по электронной почте Grad.stoliza@mail.ru или в любой мессенджер по телефону: 89028151418, сообщает Тюменская линия.