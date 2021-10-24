Юные тюменцы занялись изучением певчих птиц

Новый кабинет оборудуют для тюменского кружка по изучению певчих птиц и мира растений региона, который работает во Дворце творчества и спорта "Пионер". Его украсят аквариумы с рыбками и настоящая птица чечетка, которую юные орнитологи готовятся поймать своими силами.

Как рассказал педагог дополнительного образования ДТиС "Пионер" Виталий Макаров, занимательной орнитологией увлеклись восемь юных исследователей, к ним собирается присоединиться ребенок с ограниченными возможностями. Каждые две недели ребята вместе с преподавателем выходят на экскурсии в лес, наблюдают за повадками птиц, слушают, как они поют, запоминают, как выглядят тюменские пернатые.

К открытию нового кабинета воспитанники Виталия Макарова решили поймать, приручить и содержать птицу – чечетку.

"Сейчас нужно найти приманную птичку, лучше самку. Потом выйдем с ребятами на природу, а птицу посадим в маленькую клетку – западенку. Когда будут пролетать ее сородичи, она начнет их приманивать, издавать характерные звуки, тут-то один из самцов и попадется", - отметил биолог.

Воспитанникам предстоит научиться ухаживать за чечеткой, чистить клетку, менять воду в купалке и поилке, добавлять еду в автокормушку. Школьники сами будут заготавливать корм и учиться удешевлять содержание голосистого питомца на случай самостоятельного содержания его в своей квартире.

Выходы на природу у ребят продолжатся и зимой, уже сейчас орнитологи готовят кормушки для птиц, которые развесят в Гилевской роще. Кроме того, каждый из ребят вывесил кормушку у своего дома, чтобы подкармливать птиц зимой.

Насыпать в кормушки синицам можно семечки подсолнечника, но обязательно сырые, а также промытые и высушенные семечки от дыни, арбуза и тыквы. Крупы и хлеб им не по вкусу, их склевывают воробьи. Также синицы с удовольствием лакомятся несоленым свиным салом, которое можно крепко прикрутить к дереву проволокой.

Кормушки нужно вывешивать, пока не выпал снег, чтобы пернатые успели привыкнуть к новому месту и с наступлением холодов смогли без труда ее найти, пишет ИА "Тюменская линия".

