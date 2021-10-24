В Тюменском драмтеатре открыли выставку голышмановского художника

08:34 24 октября 2021
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pixabay.com

Выставка "пятое время года" открылась в Тюменском драматическом театре. Ее приурочили к 60-летию голышмановского художника Евгения Корнильцева-Быстринского. В рамках юбилейной экспозиции представлены 50 его работ.

Выставка мастера – это искренний разговор со зрителем. Сам художник выделяет в своем творчестве два главных направления: "Тихая жизнь" и "Загадочный реализм". На картинах изображены "размышления и духовные поиски".

Евгений Корнильцев-Быстринский  - натюрмотист, живописец, портретист, иконописец, реставратор, руководитель экспозиционной деятельности, галерист, подвижник и педагог. Его работы выставлялись в Московском Манеже и Центральном доме художников, в художественных галереях России и Германии. Несколько лет назад он вернулся на родину родителей – в деревню Быстрая Голышмановского округа. Там основал Дом художника и в настоящее время ведёт активную экспозиционную и педагогическую деятельность.

Выставка будет работать до самого юбилея художника —17 января 2022 года, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

Теги: выставка , культура , творчество , художник
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