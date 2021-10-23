В Тюмени откроется интерактивная выставка о детях с ОВЗ

Интерактивная выставка о детях с ОВЗ "В чем твоя волшебная сила?" откроется в Тюмени в декабре на грант Росмолодежи. Презентация состоится в МТЦ "Космос", проект будет представлен в онлайн и оффлайн форматах.

Медиаменеджер учреждения Анна Захарова получила на реализацию выставки в размере 8 тыс. рублей по итогам форума УТРО, которых проходил онлайн в Салехарде с 1 по 8 июля.

"Мы хотим показать позитивных людей с особенностями здоровья, с их богатым внутренним миром. Показать их потенциал. Эти люди не проблема для общества, для родителей", - считает автор.

Ранее Анна Захарова работала тьютором в коррекционно-развивающем центре, позже была тренером по адаптивной физкультуре с детьми с особенностями развития, также была фотографом мероприятий для детей этих центров. Она часто слышала от родителей, как им сложно бывает выходить куда-то с ребенком. И часто сама становилась свидетелем плохого отношения, непрошеных советов, порицания детей с особенностями.

"Общество меняется, люди становятся терпимее и добрее, но этого недостаточно. Важно понимать, как себя вести, быть компетентным в отношении к людям с особенностью и семьям. Сначала возникла идея проводить лекции, рассказывать о том, как живут такие люди. Потом я решила сделать фотовыставку, которая переросла в интерактив. Видео более информативно, чем фото", - отмечает Анна.

Героями выставки стали в основном дети с ментальными нарушениями, аутизмом. Уже идет активная работа по наполнению интерактива, пишет ИА "Тюменская линия".