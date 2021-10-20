Деревянную горку установили по просьбе горожан в Антипино

Новая зимняя горка появилась в жилом районе Антипино в рамках проекта "Инициативное бюджетирование", сообщили в администрации города.

Деревянная горка с широкими ступеньками и удобными перилами установлена на озелененной территории в створе улиц Александра Пушкина и Ивана Крылова. Инициатором проекта выступили члены территориального органа самоуправления "Антипино".