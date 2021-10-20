Деревянную горку установили по просьбе горожан в Антипино

16:26 20 октября 2021
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Новая зимняя горка появилась в жилом районе Антипино в рамках проекта "Инициативное бюджетирование", сообщили в администрации города. 

Деревянная горка с широкими ступеньками и удобными перилами  установлена на озелененной территории в створе улиц Александра Пушкина и Ивана Крылова. Инициатором проекта выступили члены территориального органа самоуправления "Антипино".

Теги: горка , местное самоуправление
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