После смертельного ДТП с участием подростков жителям села предлагают провести сход граждан

13:05 17 марта 2025
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Сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области выясняют обстоятельства дорожной аварии у села Чикча, в которой один подросток погиб, а второго вынуждены спасать врачи ОКБ-2.        

По данным ГАИ, родители обоих несовершеннолетних водителей знали, что их дети поехали кататься. 16-летний школьник поехал к другу на питбайке, мама водителя автомобиля, 17-летнего студента одного из тюменских колледжей, разрешила покататься на автомобилем по деревне Якуши, где они проживают,  вместе с подростком в машине находились два его друга-школьника.  

 Андрей Миллер, начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области:

Сотрудники Госавтоинспекции постоянно обращаются к родителям подростков с призывом не допускать детей, не имеющих водительских удостоверений, до управления транспортом. К сожалению, многие родители нас не слышат, не воспринимают поездки детей-подростков, не знающих ПДД, не имеющих достаточных навыков вождения, как опасность. В этом случае ситуация обострялась еще погодными условиями, шел дождь,  и темным временем суток. Но это не смутило родителей, разрешивших детям выехать на дороги общего пользования. 

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с педагогами проведут дополнительные уроки безопасности в Чикчинской школе и в колледже, где обучается несовершеннолетний водитель автомобиля. Администрации сельского поселения рекомендуют провести сход граждан. В ГАИ надеются, что эта мера поможет удержать других детей от опасного вождения без прав и спасти их жизни.

Теги: #ТО , ДТП , местное самоуправление , Тюменский район
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