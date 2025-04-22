Мэр Тобольска после встречи с Путиным заявил, что живое общение - источник вдохновения

Президент России Владимир Путин провел встречу с главами субъектов РФ на полях Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России", в число ее участников от всей делегации Тюменской области вошел глава второго по величине города региона Петр Вагин.

Встречу с главой государства Вагин назвал большой честью, которая вдохновляет на дальнейшую работу на благо людей. В мероприятии участвовали главы опорных городов страны. Президент сообщил, что знает об успехах и точках роста муниципалитетов и выразил поддержку озвученным на встрече инициативам, отметил Петр Вагин в своем телеграм-канале.

"Президент справедливо заметил, что сейчас в стране отлично развиты цифровые платформы и люди стали ближе к администрации как никогда – мы свободно общаемся в сети, но живое общение – важнейшая форма коммуникации, которую не заменишь никакими переписками. Абсолютно согласен, встречи с тоболяками становятся доброй традицией, и обязательно будут продолжены – они для городской команды источник вдохновения и самый яркий маркер чаяний людей", - заявил Вагин.

Про свой город Вагин на встрече рассказать не успел, однако город Тобольск на встрече все же прозвучал. Во вступительной речи сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева в качестве успешного примера упомянула мастер-план по развитию Тобольска как туристического центра, рассказывая о важности для экономики и населения нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Мастер-план развития туризма в Тобольске Вагин представил участникам форума, по его словам, "наши кейсы высоко отмечены и взяты коллегами на вооружение. Хороший результат работы". "С главами муниципалитетов за дни работы на форуме изучили тему экологии, благоустройства, работы с жителями, строительства – в нашем деле нет неважных направлений, поэтому, ценно было каждое выступление и опыт. Благодарен за эту возможность, новые знакомства и полезные идеи, которые, надеюсь, оценят жители города", - отметил Петр Вагин.