Тюменская облдума приняла ряд важных изменений в региональные законы

На 36-м заседании Тюменской областной думы седьмого созыва депутаты рассмотрели 19 вопросов повестки дня. Наиболее значимыми стали вопросы, касающиеся новой меры поддержки участников СВО, финансирования строительства кампуса, а также скорректировали региональный закон "О местном самоуправлении в Тюменской области".

В указанном законе определен статус советов муниципальных образований. Также установлено, что в сходе граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты, могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и имеющие в собственности жилое помещение в данном населенном пункте.

Предусмотрена ответственность глав администраций муниципалитетов за невыполнение либо ненадлежащее выполнение переданных полномочий. Кроме того, у граждан появилась возможность принимать участие в формировании местной администрации, в том числе в утверждении или согласовании назначения на должность заместителей главы администрации, руководителей отраслевых и территориальных органов.

Кроме того, депутаты рассмотрели ряд законов о внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной ответственности. Изменения касались профилактики наркомании среди молодежи и самовыгула домашних животных. Внесли изменения в законы Тюменской области "О государственной охране, сохранении и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской области"; "О развитии внутреннего и въездного туризма в Тюменской области"; "Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской области"; "О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области".

Депутаты заслушали отчет уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области за 2024 год и информацию Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам о деятельности управления в 2024 году.