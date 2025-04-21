Тюменский губернатор рассказал о важности муниципального самоуправления в регионе

День местного самоуправления в России отмечается 21 апреля. Накануне праздника губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель Совета муниципальных образований региона Виктор Воллерт обсудили вопросы взаимодействия, основной – важность обобщения муниципальной практики, поддержку органов местного самоуправления.

"Совет муниципальных образований не первый год реализует такие проекты, как "Развитие гражданских инициатив", "Школа ТОС". Муниципальные команды подключаются ко всем региональным проектам. Благодаря муниципалитетам мы успешно преодолеваем все вызовы, будь то паводок или природные пожары. Большую работу органы местного самоуправления проводят по поддержке наших военнослужащих и их близких", - сообщил Моор в своем телеграм-канале.

Губернатор выразил удовлетворенность тем, что возвращающиеся со специальной военной операции земляки включаются в командную работу муниципальных образований. Так, ветеран боевых действий по возвращении в регион боевую службу сменил на гражданскую - принял на себя должность главы Тугаловского сельского поселения Уватского района. По словам губернатора, "такие кадры нам нужны".

Моор и Воллерт пришли к договоренности о том, что Совет муниципальных образований продолжит оказывать методическое сопровождение муниципалитетам в вопросах преобразования системы управления. Тема актуальная для региона, так как на прошлой недели по инициативе властей 19 районов и при поддержку большинства депутатов облдумы 19 районов перешли на одноуровневую систему управления и до конца апреля станут муниципальными округами. В прежнем статусе остался только Тобольский район.