Медгород проведет маммологический день

30 октября в Медицинском городе пройдёт День специализированного маммологического приёма - на обследования ждут пациенток с подозрением на новообразования молочных желёз.

На специализированный приём к онкологам придут пациенты, направленные из поликлиник города и области, в которых предварительно пройдут дни комплексного осмотра: терапевты, гинекологи и онкологи обследуют женщин и, в случае выявления подозрения на злокачественное новообразование молочной железы, через электронную систему запишут к маммологам Медицинского города. Именно такая комплексная схема взаимодействия позволит охватить первичным мультидисциплинарным приёмом максимально возможное количество людей и провести специализированный маммологический приём для тех, кому он необходим по объективным показаниям.

Заведующий отделением медицинской профилактики Медгорода Юрий Зотин:

Дни специализированного открытого приёма хорошо зарекомендовали себя в плане эффективности формата работы. Онкологи осмотрят пациентов, у которых в поликлиниках по объективным причинам заподозрили злокачественные новообразования в молочных железах. Поэтому, чтобы попасть на приём к онкологам 30 октября, необходимо обратиться в свою поликлинику по месту жительства, узнать о дне специализированного маммологического приёма и прийти на осмотр сначала в поликлинику.

Борьба с онкологическими заболеваниями является приоритетным направлением национального проекта "Здравоохранение", действующего на территории Российской Федерации. Дни специализированного приёма позволяют выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях и своевременно лечить их, что способствует снижению смертности и повышению качества жизни людей, перенёсших рак.

В прошлом году злокачественные новообразования молочной железы составили почти пятую часть всех онкологических заболеваний, впервые выявленных среди женского населения Тюменской области. Более чем в 74 % рак груди был обнаружен на начальной стадии и имел благоприятный для пациента прогноз, сообщили в МКМЦ "Медицинский город".