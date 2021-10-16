Дорожно-строительный сезон в Голышмановском округе прошел продуктивно

Более 200 млн рублей потратили в этом году на ремонты и содержание дорог в Голышмановском городском округе по муниципальным и областным контрактам. Проводились как ямочные ремонты, так и благоустройство, строительство тротуаров.

Как рассказал начальник Голышмановского участка ДРСУ-4 Эдуард Кутырев, прошедший дорожно-строительный сезон получился продуктивным. В посёлке Голышманово местные дорожники отремонтировали дороги в восьми переулках, построили три новых тротуара, багоустроили прилегающую территорию рядом с краеведческим музеем.

Асфальтированные площадки появились у Голышмановской школы № 4 и возле Черемшанского дома культуры. Ямочные ремонты производили в посёлке Голышманово и во всех сельских территориях, отремонтировали мост через реку Быстрая у села Медведево.

Самым крупным объектом стала дорога областного значения Голышманово-Шулындино. Здесь обновили более 7 км повреждённого дорожного полотна в селе Голышманово. Укрепили откосы и облагородили обочины. В местах превышения насыпи трёх метров установили барьерное ограждение. Также построили новые посадочные карманы у автопавильонов и новые тротуары. Работы еще продолжаются.

Кроме того, произведён ямочный ремонт площадью 4500 кв.м. на дороге областного значения Голышманово-Бердюжье с большой интенсивностью движения.

Сейчас местные дорожники готовят спецмашины к зимнему содержанию дорог, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".