Моор рассказал о планах на ремонт дорог по новому нацпроекту

Определены планы по ремонту дорог в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни", на 2025 год - 4 моста и 78 участка трасс общей протяженностью около 290 км областных дорог, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Почти 63 километра из общей суммы - дороги Тюменской агломерации, в списке на ремонт 101 объект.

Новый национальный проект "Инфраструктура для жизни" пришел на смену национальному проекту "Безопасные качественные дороги". В рамках последнего с 2019 года в Тюменской области было отремонтировано почти 1,4 тысячи км автомагистралей.