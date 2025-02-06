Моор рассказал о планах на ремонт дорог по новому нацпроекту

14:00 06 февраля 2025
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Определены планы по ремонту дорог в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни", на 2025 год  - 4 моста и 78 участка трасс общей протяженностью около 290 км областных дорог, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. 

Почти 63 километра из общей суммы - дороги Тюменской агломерации, в списке на ремонт 101 объект. 

Новый национальный проект "Инфраструктура для жизни" пришел на смену национальному проекту "Безопасные качественные дороги". В рамках последнего с 2019 года в Тюменской области было отремонтировано почти 1,4 тысячи км автомагистралей.

Теги: Александр Моор , нацпроекты , планы , ремонт дорог
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