В "Дамате" рассказали, сколько коровы дают молока на тюменских фермах

Фото из архива https://www.acdamate.com

Животноводческий комплекс в Тюменской области сохраняет стабильные показатели работы четвертый год подряд. По результатам 2024 года Тюменские молочные фермы произвели 59 тысяч тонн молока-сырья. Полученный объем соответствует плановой мощности предприятия при полной загрузке. 99% от полученного объема – это молоко высшего сорта, сообщили в пресс-службе "Дамате".

Мощности фермы позволяют содержать 13,5 тысячи голов КРС, из которых 6 тысяч голов дойное стадо. На комплексе содержатся животные голштинской породы. Порода хорошо адаптирована и устойчива к холодному климату. Среднесуточный надой за прошлый год превысил 31,2 литра на дойную корову – это больше уровня 2023 года на 1,5%.

Положительное влияние на обеспечение стабильных производственных результатов оказывает планомерная работа по внедрению инновационных решений в технологические процессы. "Дамате" продолжает реализацию проекта "Молоко 2.0", задачей которого является разработка отечественной системы управления стадом и замещение западных аналогов. Проект внесен в перечень особо значимых проектов в рамах Национальной программы "Цифровая экономика РФ", планируется его масштабирование на всю российскую молочную отрасль.

"Важную роль сыграла также реализация первого в стране проекта в области генетики КРС, внедряемого на предприятии с начала 2021 года. В рамках этого проекта "Дамате" использует на комплексе передовые генетические технологии, среди которых геномное тестирование и ЭКО. Мы продолжаем развивать племенное животноводство и осуществляем продажи высокопродуктивного скота с собственного племенного репродуктора в Тюменской области", – отметил вице-президент "Дамате" Андрей Григоращенко.

В 2024 году компания дополнительно провела генотипирование порядка 4,5 тысячи голов. На сегодня генотипировано 100% поголовья ремонтного молодняка, с учетом естественной ротации стада – более 20,3 тысячи животных с начала реализации проекта.

Молочный комплекс "Дамате" официально открыт в 2017 году, в 2020 году в эксплуатацию была введена третья очередь фермы.