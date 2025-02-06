Тюменские застройщики обсудили с властями и прокуратурой ситуацию на рынке недвижимости

Заместитель губернатора Сергей Шустов и заместитель прокурора Тюменской области Александр Чернышев провели встречу с застройщиками, в мероприятии приняли участие представители компаний "Страна.Запад", "Брусника", "Группы компаний "Арсиб", "4Д", "Б72", "Скандиа", а также представители Главного управления строительства Тюменской области и Союза строителей региона.

Девелоперы поделились сложностями, с которыми столкнулся весь рынок недвижимости в последнее время. Важным вопросом стала нехватка специалистов в индустрии, а также банковские комиссии, которые с прошлого года появились для застройщиков и покупателей, сообщили в пресс-службе ГУС.

Директор тюменского филиала "Брусники" Виктор Корчагин, в частности, сообщил, что банки вводят комиссии, даже если квадратные метры продаются по льготной программе "семейной ипотеки". "Это дополнительные расходы, которые ложатся на плечи застройщика или покупателя. И это помимо того, что цены на строительные материалы постоянно растут", - пояснил он.

Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов обратил на этот вопрос особое внимание, возможность применения софинансирования в этой части будет обсуждаться с правительством региона.

"По всем вопросам, которые сегодня были подняты на встрече, проведём дополнительную работу. Так, в части стоимости местных строительных материалов: цемент и песок, вместе с Торгово-промышленной палатой ТО обсудим регулирование цен. Проведём работу по популяризации профессии среди местного населения", - пообещал Шустов.

Александр Чернышев рассказал о работе надзорного ведомства по защите прав бизнеса, напомнил о важности соблюдения закона в части миграционного законодательства при трудоустройстве на работу мигрантов, выслушал предложения и вопросы участников встречи.