На ремонт и содержание дорог в Тюмени ежегодно расходуется более 3 млрд рублей

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В рамках муниципального дорожного фонда в 2023 году в бюджете Тюмени было заложено около 3,8 миллиарда рублей, в текущем году – свыше 3,2 миллиарда рублей. Эффективность исполнения программы и расходования выделенных на нее средств депутаты Тюменской городской думы обсудили на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету.

Об использовании средств муниципального дорожного фонда за 2023 год и первое полугодие 2024 года народным избранникам сообщил директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Евгений Сорокин. Он отметил, что на 2023 год в рамках муниципального дорожного фонда было заложено порядка 3,8 миллиарда рублей. Освоение бюджета составило 90 процентов, так как часть платежей была перенесена на 2024 год. Средства направлены на строительство новых дорог, капитальный и текущий ремонт магистралей, на содержание улиц в надлежащем состоянии. В этом году в муниципальном дорожном фонде предусмотрено почти 3,3 миллиарда рублей. Особое внимание уделяется строительству и капитальному ремонту крупных городских магистралей, которые играют ключевую роль в улучшении транспортной доступности и снижении пробок в областной столице.

Резюмируя рассмотрение вопроса, председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Дмитрий Рагозин подчеркнул, что городской департамент успешно справляется со своей работой, предусмотренные в бюджете дорожного фонда средства освоены эффективно. "По итогам 2023 года все запланированные проекты были реализованы. В Тюмени ведется строительство качественных дорог. Мы рассчитываем, что в 2024 году сможем выполнить все поставленные задачи в полном объеме", — пояснил Дмитрий Рагозин.