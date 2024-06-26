Около 35 км дорог в Тюмени будет отремонтировано за строительный сезон

Всего в рамках дорожных ремонтов, в том числе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", в Тюмени до конца октября в нормативное состояние приведут 43 объекта общей протяженностью порядка 35 км, сообщили в администрации города.

К числа самых заметных относится вторая очередь капитального ремонт части улицы Ленина. В этом году работы ведутся на участке между улицами Красина и Челюскинцев. В 2025-м начнется преображение проезжей части и прилегающей территории на участке улицы Ленина от улицы Челюскинцев до улицы Первомайской.

На улице Профсоюзной, на перекрестке с улицей Эрвье и улицей Тимофея Кармацкого, а также в районе примыкания Солнечного проезда, предусмотрено устройство переходно-скоростных полос и мест для разворота. На участке улице Пермякова от улицы Дмитрия Менделеева до улицы 50 Лет Октября появятся велодорожки.

Асфальт уложат на 3,15 км щебёночных дорог по улицам Петра Бабичева, Рублевской, Каскаринской, Преображенской.

В жилом районе Тюменский запланировано устройство ливневой канализации с восстановлением нарушенного благоустройства на улицах Раушана Абдуллина, Николая Семёнова, проезде от улицы Дмитрия Менделеева до улицы Николая Семёнова.

Ремонт подъездной автомобильной дороги ведется по улице Прировной в районе садоводческих обществ "Царево", "Большое Царево-1", "Большое Царево-2", "Большое Царево-3". Из-за строительных работ на данном объекте возникли сложности с проездом общественного транспорта, что приносит временные неудобства горожанам. Автобусы планируется пустить по щебенке в ближайшее время.

Работы ведутся на проезжей части улиц Зоологической и Рождественской. В списке ремонтов также участки улиц Монтажников, Мельникайте, Народной, Тургенева, 2-й Новой, Кишиневской и Технической.