Зарплата у тюменских учителей выше средней по стране

5 октября отметят День учителя. В Тюменской области востребованы педагогические работники.

В регионе, в частности, готовы трудоустроить 86 учителей русского языка и литературы, 93 - математики, 59 - иностранных языков, 41 - истории и обществознания, 39 - физики, 28 - информатики, 19 - физкультуры и др.. А также 669 педагогов-организаторов, 61 педагога-психолога, 32 учителя-логопеда, 22 педагога-дефектолога и т.д.

Востребованность педагогов объясняется в том числе строительством новых школ. Ближайшую крупную, на 1 тыс. 100 мест, откроют в районе Мелиораторов в конце 2024 года – начале 2025-го.

По данным Росстата, средняя зарплата педагогов общего образования в первом полугодии составила 72 тыс. 887 руб. без учета надбавки за классное руководство 5000 рублей в месяц. Это выше общероссийского значения (71 тыс. 444 руб.), сообщает Вслух.ру.