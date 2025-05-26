МФК "Тюмень" начал с поражения полуфинальную серию суперлиги

25 мая в рамках БЕТСИТИ Суперлиги стартовали полуфинальные поединки чемпионата России по футзалу, и зрители стали свидетелями захватывающих матчей, полных интриг и напряженной борьбы.

В первом матче "Ухта" приняла "Тюмень" и продемонстрировала впечатляющую игру. Счет первого тайма 3:2 в пользу хозяев не предвещал легкой победы, однако во втором тайме команды повторили счет первого тайма. Итоговый результат – 6:4 в пользу "Ухты", которая повела в серии 1-0.

Сегодня в Ухте пройдет второй матч, начало в 19 часов по московскому времени, серия ведется до трех побед.

Во втором полуфинале "Газпром-Югра" обыграла КПРФ. Основное время завершилось вничью 0:0, но после драматичной серии пенальти югорчане оказались сильнее, одержав победу со счетом 4:3.