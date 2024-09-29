"Рукотворные чудеса невьянских мастеров" представлены в Тобольске

Выставочный проект "Рукотворные чудеса невьянских мастеров" работает в тобольском Дворце Наместника. Передвижная выставка создана сотрудниками Невьянского историко-архитектурного музея в 2020 году в рамках реализации национального проекта "Культура" при поддержке Министерства культуры Свердловской области.

В экспозицию включены свыше 300 уникальных предметов, отражающих историю развития промыслов и ремёсел Невьянского края.

Известен Невьянск и своей уникальной Наклонной башней Демидовых, "уральской Пизанской башней", макет которой можно увидеть на выставке. Наклонная башня – объект культурного наследия федерального значения, символ Невьянска и Свердловской области.

Выставка представляет уникальную ремесленную культуру Невьянска, знакомит с многообразием и особенностями творчества невьянских мастеров. Посетители узнают о кузнечном, сундучном, гончарном промыслах Невьянского края, познакомятся с историей золотодобычи, а также уникальным художественным феноменом - Невьянской иконой.

За два года выставка объехала несколько различных музейных площадок страны. В Тобольске она будет радовать посетителей до 24 ноября 2024 года.

По материалам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.