Куда сообщать о неработающем наружном освещении

16:39 28 сентября 2024
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Жители могут сообщить об участках, где по каким-либо причинам отключены фонари.
Направить обращение можно через портал "Тюмень – наш дом" (https://dom.tyumen-city.ru/) в категорию "Не работает наружное освещение". Авторизоваться можно по учетной записи госуслуг. Необходимо указать адрес, можно приложить фото. По всем сообщениям поступает ответ от уполномоченных ведомств.
Так, например, горожане указывают участки на улицах Николая Зелинского, Комбинатской, Энергетиков и др.

Отметим, что с наступлением осени важно иметь светоотражающие элементы на одежде, сумках, рюкзаках и т.д., чтобы предупредить автомобилистов о своем присутствии на дороге. Также рекомендованы яркая одежда и аксессуары, чтобы не сливаться с посеревшим фоном улиц. И это вопрос не моды, а собственной безопасности.

На портале "Тюмень – наш дом" осенью также могут пригодиться рубрики о текущем содержании дорог и дворов, если в дожди появятся лужи, ямы и другие проблемы. Также следует указать точный адрес и приложить фотографию, сообщает Вслух.ру.

Теги: уличное освещение
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