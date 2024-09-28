О пользе побелки деревьев рассказали эксперты

Побелка помогает избавиться от вредителей, живущих в коре, препятствует распространению болезней, которые переносят насекомые. Главное, покраска стволов помогает предотвратить появление морозных трещин, которым подвержены плодовые деревья. Покрытие ствола отражающим солнце белым составом поможет избежать нагревания коры и ожогов в зимний период.

"Проводим побелку стволов при дневной температуре в пределах 5°C, тогда дерево вступает в фазу покоя. Перед процедурой, вам необходимо очистить дерево от лишайников, мха, наростов и старой коры. Весь собранный с дерева мусор сжигаем.

Следующий этап, дезинфекция. Для удаления спор грибов и патогенных микробов очищенный ствол обрабатывают 3%-ным раствором медного или железного купороса (300 г вещества на 10 л воды) либо 3%-ной бордоской смесью", - советуют агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

После очищения и дезинфекции все поврежденные участки с трещинами, замазывают тонким слоем специальной пастой РанНет или садовым варом.

Завершив все подготовительные процедуры, можно приступать к побелке штамба. Чтобы раствор хорошо закрепился, проводим побелку в сухую погоду. Во время дождей белить не стоит, краска тут же смоется.

Чаще для побелки используют известь. Консистенция должны быть без комочков, однородной и напоминать сметану.

В 10 л воды, разведите 2,5 кг гашеной извести. Можно добавить 200 г обойного клея, для более длительного сохранения побелки. Наносим состав равномерно, во все складки и углубления, высота около 1,5 м от поверхности земли и не забываем захватывать скелетные ветви, сообщает АиФ-Тюмень.