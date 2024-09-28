Психолог дала советы, как помочь школьнику справиться со стрессом

Травля в школе может быть физической, словесной, в виде изоляции. Если стал известен факт травли, сначала нужно поговорить с ребенком. Спросить, что он испытывает, что чувствует и по каким причинам не смог ответить обидчику, рассказала Наталья Иванова.



– Необходимо понять, чего ребенок боится в этой ситуации: отсутствия поддержки родителей, осуждения учителей или что может стать еще хуже. Что именно мешает ребенку дать отпор. Агрессия – это механизм защиты наших личностных границ. Она вполне может выражаться в социально-адаптивных, вежливых формах: "Слушай, извини, со мной так нельзя", "Не смей, со мной так нельзя".

Вместе с тем нужно дать ребенку поддержку. Объяснить, что конфликты в жизни случаются, и их не избежать.

– "Я понимаю, что тебе трудно. Да, рановато, может быть ты к этому не готов, но сейчас это твой первый опыт дать отпор обидчику. Ты должен получить этот опыт. Если ты не справишься, я рядом. Но давай договоримся – сначала попробуй сам", – проговорила Наталья Иванова. – Надо объяснить, что "дать отпор" не означает немедленно кинуться в драку.

Если у школьника не получилось разрешить ситуацию, то стоит поговорить с педагогами. Психолог подчеркнула: это не стыдно, когда за ребенка заступаются родители.

Родителям, у которых ребенок сам обижает одноклассников, Наталья в первую очередь предложила провести беседу и высказать свои эмоции, сообщает Тюменская область сегодня.