ТОДЭП в Тюмени по нацпроекту отремонтирует 6,6 км дорог

17:17 04 марта 2025
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В Тюмени определили участки улиц, которые будут отремонтированы в этом году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Договор на выполнение работ заключен с подрядной организацией АО "ТОДЭП", работы начнутся в мае, сообщили в администрации города.

В нормативное состояние приведут проезд Воронинские горки (Обход города Тюмени – ул. Метелевская, 2), ул. 30 лет Победы (ул. Мельникайте – ул. Пермякова) и ул. Уездная (ул. Престольная – ул. А. Протозанова).

Контрактом предусмотрено фрезерование дорог, демонтаж и установка бордюров, дождеприемных и смотровых колодцев,  частичный ремонт тротуаров, замена дорожных знаков и укладка нового асфальтобетонного покрытия с дорожной  разметкой.

В настоящий момент подрядная организация заключила договоры на поставку стройматериалов. Общая протяженность участков улиц, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", составит порядка 6,6 км. 

Нацпроект "Инфраструктура для жизни" стал продолжением нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Теги: администрация Тюмени , безопасность дорожного движения , нацпроекты , ремонт дорог
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