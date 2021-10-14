В Тюмени благоустроили двор после сообщения жительницы

7 октября в результате совместной работы Центра управления регионом Тюменской области и Администрации города Тюмени была выполнена уборка придомовой территории в одном из районов города по запросу жителя.

В городском сообществе Тюмени "ВКонтакте" появился комментарий жительницы с жалобой на несистематический вывоз мусора и отсутствие освещения по адресу: улица Беляева, 23. В частности, тюменка пожаловалась на заполненные контейнеры для твердых бытовых отходов. Жительница прикрепила фотографии, предложила установить на участке фонари и призвала к решению проблем.

Центр управления регионом Тюменской области оперативно зафиксировал жалобу и передал её в работу Администрации города Тюмени. Вывоз отходов и очистка площадки были выполнены в этот же день. Заявки на комплексное благоустройство были поданы в комитет по благоустройству управы ЛАО, о чём тюменке сообщили в комментариях.