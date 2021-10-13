Тюмень примет финалистов Всероссийского "Учителя года России - 2022"

Победитель конкурса "Учитель года России -2021" Екатерина Костылева привезла в Тюмень не только Большого хрустального пеликана, но и право региона на проведение в следующем году всероссийского этапа конкурса педагогов.

Губернатор Александр Моор лично поздравил учителя физики из гимназии № 16 Екатерину Костылеву с победой, поблагодарил ее за возможность принимать на Тюменской земле всероссийский этап "Учителя года – 2022" и отметил, что она "настоящий герой образования Тюменской области".

Екатерина уверена, что у всех, кто в следующем приедет в Тюменскую область на финальный этап конкурса "Учитель года – 2022", будет возможность показать свое мастерство и познакомиться с Тюменским краем.