Тюменцы заняли десять призовых мест в конкурсе "Педагог года Тюменской области – 2025"

Итоги конкурса профессионального мастерства "Педагог года Тюменской области" подвели в Тюмени 13 апреля. Финалисты соревновались в десяти номинациях, в семи из них педагоги областного центра заняли первые места, в трех - вторые, сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Результаты тюменских педагогов отличные — 7 победителей! Эти высокие достижения стали возможными благодаря профессионализму наших педагогов и наставников, их неустанному труду и стремлению к совершенству. Каждый победитель — пример усердия, таланта и преданности своему делу. Мы уверены, что такие успехи вдохновят новых учеников и учителей на достижение ещё больших высот!" - отметил Афанасьев.

В номинации "Учитель года" из 27 участников лучшей признана учитель математики и информатики тюменской гимназии №16 Мария Евдокимова, второе место у учителя русского языка и литературы из гимназии № 49 Марины Лапухиной. Анна Полухина из школы № 56 победила в номинации "Классный руководитель года". "Советником года" стала Юлия Караваева из гимназии № 49.

В номинации "Воспитатель года" второе место у тюменки Елены Дьяковой из детсада № 50. Татьяна Забоева из детсада № 166 заняла первое место в номинации "Педагог-психолог года". Евгения Шабанова из школы "Горизонт" стала победителем в номинации "Учитель-дефектолог года".

В номинации "Педагогический дебют" среди учителей отличились занявшая первое место Екатерина Балашова из школы № 26 и Артур Маскутов из школы № 92 (он на втором). Среди воспитателей победила Анна Мусаева из детсада № 155.

Также известно, что в конкурсе "Мастер года", где за победу боролись 26 человек, первое место заняла преподаватель Тюменского медколледжа Юлия Тютина.