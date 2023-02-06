В Тюменской области за год заложат 25 педагогических аллей

09:30 06 февраля 2023
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Указом Президента России Владимира Путина 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. В Тюменской области двадцать районов и шесть городских округов, и в каждом муниципалитете будет создана аллея в честь педагогов и наставников.

Первыми аллею в честь Года педагога и наставника первыми заложили  тюменцы. В сентябре 2022 года глава города, представители региональное власти и финалисты Всероссийского конкурса "Учитель года" высадили деревья на территории школы № 94 Тюмени.

Годом педагога и наставника в регионе также посвятят массу  мероприятий, направленных на закрепление особого статуса учителя и наставника, в  числе наиболее ярких конкурс профмастерства "Звездный час", акция "Напиши своему учителю", квиз "Педагог – мужская профессия", конкурс для студентов "Учитель – профессия мечты", конкурсы "Лучший преподаватель детской школы искусств", "Флагманы дополнительного образования Тюменской области". конкурс лучших наставников Тюменской области, "Спортивная элита-2023", "Панорама методических кейсов дополнительного образования", сообщает информцентр правительства ТО.

Теги: аллея , Учитель года
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