Секретами успеха поделилась лучший учитель региона

Учитель русского языка и литературы тюменской школы №25 Наталья Прокопенко представит регион на Всероссийском конкурсе "Учитель года", который состоится осенью в Орехово-Зуево Московской области.

Она – классный руководитель сразу двух классов. Все ученики – 44 человека, плюс их родители пришли поболеть за нее в день финала конкурса, когда Наталью Прокопенко назвали лучшим учителем Тюменской области. Зал был полный, но детские голоса поддержки все равно были слышны.

– Думаю, что важную роль в выборе профессии сыграла моя учительница русского языка и литературы Алла Константиновна. На ее уроках хотелось анализировать тексты, постигать его глубинные смыслы, а все остальное уходило уже на второй план, – рассказала корреспонденту "Тюменской области сегодня" Наталья Прокопенко.

Перед собой лучший учитель Тюменской области проставила очередную задачу – качественно подготовиться к всероссийскому этапу, чтобы достойно представить не только свою школу, но и регион. А у семьи педагога есть мечта – когда-нибудь 9 мая, в День Победы и день рождения Натальи, побывать на Красной площади в Москве, сообщила "Тюменская область сегодня".