Учителем года Тюменской области стала преподаватель русского языка и литературы Наталья Прокопенко

Названы победители и призеры профессионального конкурса "Педагог года Тюменской области-2023", в суперфинале участвовали 53 человека.

Победители номинаций:

"Учитель года" — Наталья Прокопенко, учитель русского языка и литературы школы № 25 г. Тюмени.

"Воспитатель года" — Анастасия Суздалева, детсад № 50 г. Тюмени;

"Педагог-психолог года" — Мария Усачева, Винзилинская СОШ им. Г.С. Ковальчука;

"Учитель-дефектолог года" — Валентина Плеханова, Луговская СОШ;

"Мастер года" — Иван Зарубин, Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства;

"Педагогический дебют" (учитель) — Дмитрий Илларионов, учитель истории и обществознания школы № 15 г. Тюмени;

"Педагогический дебют" (воспитатель) — Елизавета Щигорцова, детсад № 158 г. Тюмени;

"Классный руководитель" — Анастасия Репанова, Староалександровская СОШ им. Героя Советского Союза А.М. Калиева;

"Навигатор детства" — Юлия Васильева, Мальковская СОШ;

"Директор года" — Татьяна Придорогина, Боровская СОШ.

Директор департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец:

"Педагог года" позволяет сделать шаг вперед, ведь решиться на участие в областном конкурсе — это уже победа. Рада, что конкурс развивается, что появляются новые имена. Это и молодые педагоги, которые только осваивают профессию и те, кто вносит весомый вклад в воспитание подрастающего поколения.

Впервые в Тюменской области вручен нагрудный знак "Почетный наставник Российской Федерации". Им награждена ректор ТОГИРРО Ольга Ройтблат.