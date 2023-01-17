Глава Минпросвещения на военном полигоне вручил награду учителю ОБЖ

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Министр просвещения вручил ведомственную награду московскому учителю ОБЖ Геннадию Старунову, тюменцам он известен как один из ярких участников финала конкурса "Учитель года", который принимал областной центр осенью 2022 года.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в конце прошлой недели встретился с российскими военными на полигоне в Белоруссии, среди них – Геннадий Старунов, первый за 33 года преподаватель ОБЖ, который победил в конкурсе "Учитель года Москвы", финалист конкурса "ТопБЛОГ", автор проекта "ОБЖ не за партами", не имеющего аналогов в России, лауреат Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022", победитель премии Российского общества "Знание" 2022 года в номинации "За просветительскую деятельность в школе".

"В присутствии ваших сослуживцев хотим вас наградить почетным знаком Министерства просвещения "Молодость и Профессионализм", – министр поздравил учителя ОБЖ с победой на премии Российского общества "Знание" 2022 года в номинации "За просветительскую деятельность в школе" и вручил ему ведомственную награду.

Получив награду Геннадий отметил, что планирует свой новый опыт использовать в педагогической деятельности: "можно сделать очень актуальный курс для школьников", –заметил он.

Напомним, в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность, указом президента РФ 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника.