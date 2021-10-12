Тюменский медуниверситет решил проверить уровень тревоги и степень стрессоустойчивости жителей региона

13:35 12 октября 2021
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Научный коллектив кафедры психиатрии и наркологии Тюменского ГМУ на сайте вуза запустил два опроса для определения у населения  уровня тревоги и степени стрессоустойчивости в условиях пандемии COVID-19. Ответить на вопросы могут не только сотрудники и студенты вуза, но и все желающие. 

"Пандемия COVID-19 тяжело сказывается на психическом здоровье людей. От нее особенно страдают некоторые группы населения, в том числе медицинский персонал и другие работники "красных зон", учащиеся, одинокие люди и пациенты с уже имеющимися психическими заболеваниями. Пандемия вызывает также серьезные перебои в оказании помощи при неврологических и наркологических расстройствах", - обозначили проблему исследователи. 

Пройти опрос на уровень депрессии, тревоги и стресса можно здесь, вопросы о страхах, связанных с Сovid -19, тут.

Теги: коронавирус , опрос , психические расстройства , психология
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