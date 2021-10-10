Пчеловоды Викуловского района хотят учиться в "Школе фермера"

17:36 10 октября 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pixabay.com

Три пчеловода из Викуловского района подали заявки для участия в конкурсном отборе образовательного проекта "Школа фермера". Там появилось новое направление – "Пчеловодство".

Программа обучения включает как теоретический, так и практический курс. По итогам занятий каждый участник при поддержке преподавателей и сотрудников банка разработает и защитит бизнес-план будущего проекта с перспективой участия в государственной программе поддержки "Агростартап". А значит, сможет претендовать на получение гранта и специальных льготных кредитов банка на развитие проекта, пишет ИА "Тюменская линия".

Организаторами проекта выступают один из банков совместно с департаментом АПК Тюменской области и ГАУ Северного Зауралья. Участники будут отбираться по итогам конкурса, победители получат сертификаты на бесплатное обучение по 252-часовой программе с выдачей диплома.

Теги: АПК , Викуловский район , обучение , пчелы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2021