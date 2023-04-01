Не менее 300 кг меда соберут с пасеки ГАУ Северного Зауралья

Приглашенный к сотрудничеству опытный пчеловод Андрей Канышев в прошлом году улучшил генофонд пчел на пасеке, которая много лет назад была создана в учебных целях. Теперь вуз приобретет ульи, рамки, наващиватели, медогонку и пыльцесборники.

Директор института биотехнологии и ветеринарной медицины Алексей Бахарев считает, что это позволит собрать с пасеки, где трудятся 13 пчелосемей, не менее 300 килограмм меда.

– Большую часть меда раздадим в рамках социального проекта "Аграрный университет – любимому городу", – подчеркнул Алексей Александрович. – Остальной товар смогут приобрести все желающие по доступной цене.

Улучшение материально-технической базы положительно скажется на образовательном процессе, ведь на пасеке проходят практику будущие ветеринары и зоотехники. В вузе им преподают такие дисциплины, как пчеловодство и болезни пчел, сообщает КП-Тюмень.