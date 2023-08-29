Путин подписал закон, концепцию которого предложили депутаты Тюменской облдумы

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон № 306-ФЗ "О внесении изменений в статью 15.2 Федерального закона "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" и статью 16 Федерального закона "О пчеловодстве в Российской Федерации". в котором уточнены сроки оповещения населения о проведении работ по применению пестицидов и агрохимикатов.

Соответствующий проект федерального закона № 222259-8, содержащий концепцию, поддержанную федеральным законодателем посредством принятия Закона № 306-ФЗ, был внесен в Госдуму России Тюменской областной думой (постановление ТОД от 20.10.2022 № 475). В ходе прохождения законопроекта в Госдуме от депутатов и сенаторов ко второму чтению поступили уточняющие поправки, поддержанные профильным комитетом. Поэтому в принятой редакции закон дополнен новыми нормами, вносящими изменения не только в статью 16 Федерального закона "О пчеловодстве в РФ", но и в статью 15.2 Федерального закона "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами". При этом концепция закона, предложенная Тюменской областной думой – установить не только минимальный, но и максимальный предел срока для такого оповещения, осталась неизменной.

Предыдущая редакция Закона "О пчеловодстве в РФ" допускала делать одно объявление о пестицидных обработках в начале сезона. Однако эта норма мало чем помогала пчеловодам, потому что невозможно изолировать пчел в ульях с мая по август.

Согласно новой редакции доведение информации о применении пестицидов до физических и юридических лиц, осуществляющих пчеловодство, и населения населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ земель и земельных участков, на которых запланировано применение пестицидов, обеспечивается через средства массовой информации (радио, печатные органы, электронные и другие средства связи и коммуникации) лицами, запланировавшими применение пестицидов, не ранее чем за десять дней и не позднее чем за пять дней до их применения. Указанный федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Новый порядок оповещения населения о проведении пестицидных обработок будет способствовать соблюдению баланса интересов пчеловодов и растениеводов.