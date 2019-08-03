Пчеловоды Тюменского района развивают сотрудничество с аграриями

Пчеловоды Тюменского района встретились с представителями местной администрации и сельскохозяйственных товаропроизводителей, чтобы обсудить вопросы безопасности пчел. Удалось договориться о плотном взаимодействии для оперативного обмена информацией о планируемых работах с пестицидами, которые могут навредить насекомым.

Как сообщил заместитель главы района, начальник управления АПК Виталий Беспалов, в ряде регионов страны уже происходили случаи массовой гибели пчел, в том числе в Абатском районе, Заводоуковском городском округе. В Тюменском районе обстановка благополучная, но задача аграриев – обеспечить дальнейшую совместную работу, чтобы не вредить пчелам.

Так, важно разумно использовать химические вещества, предназначенные для удобрения растений, которые могут привести к гибели пчел. "Существуют определенные меры безопасности: обязательное оповещения о проводимых работах, учет погодных условий и использование менее токсичных веществ, которые не могут причинить вред здоровью людей, животных, вызвать гибель насекомых", - прокомментировал главный государственный ветеринарный инспектор Иван Куковский.

Так, главный агроном АО "Успенское" Владислав Семенов поделился, что в хозяйстве используется наземная обработка посевов, не допускается опрыскивание пестицидами медоносных культур во время цветения.

По информации пресс-службы главы Тюменского района, участники встречи приняли решение наладить более плотное взаимодействие между владельцами ЛПХ, содержащих пчел, и сельхозтоваропроизводителями, в группу для обмена информацией также войдут представители администраций района, муниципальных образований и ветцентра.