Тюменские аграрии на 89% выполнили план по посевам

14:01 09 июня 2025
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Яровой сев зерновых, зернобобовых и технических культур, однолетних трав и овощей в Тюменской области проведен на 711,4 тыс. га, что составляет 89% от планируемой посевной площади. Такие данные на понедельник приводят в департаменте агропромышленного комплекса региона.

По оперативным данным о ходе весенних полевых работ в Тюменской области на 9 июня, пять районов приступили к обработке паров, проведя ее на площади 600 гектаров.  Яровой сев зерновых, зернобобовых и технических культур, однолетних трав и овощей проведен на 711,4 тысячи гектаров, что составляет 89% от планируемой посевной площади. 

Посажено 6244 гектаров картофеля и посеяно 1066 гектаров овощей. 

Минеральные удобрения внесены почти на 587 тысячах гектаров. Химическая прополка посевов сельскохозяйственных культур проведена на площади 44,1 тысячи гектаров.

Теги: #ТО , АПК , посевная
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