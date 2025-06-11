Нельму для восстановления запасов впервые выпустили в Тюменской области

Фото департамента АПК

Вблизи города Тобольска в реку Иртыш было выпущено 5 тысяч двухгодовиков нельмы укрупнённой навески, такой выпуск для восстановления запасов в Тюменской области провели впервые, сообщает департамент АПК региона.

Мероприятие организовано специалистами Тюменского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ "ВНИРО". Выпуск водных биоресурсов осуществлялся под контролем государственной комиссии Росрыболовства, в состав которой входит заведующий сектором рыбоводства департамента АПК Инна Козлова.

Нельма выращена на научно-производственном участке "Волково" Тюменского филиала ВНИРО. Рыба имеет такие преимущества, как размер более 150 граммов, высокая выживаемость, быстрая адаптация к среде обитания, а также она служит пополнением промыслового запаса.

"Надеемся, что воспроизводство нельмы в Тюменской области будет осуществляться на постоянной основе, поскольку эти мероприятия направлены на стабилизацию численности популяции нельмы и увеличение запасов этого ценного промыслового вида в водных объектах Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна", - рассказала Козлова.

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