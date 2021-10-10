Тюменские врачи отмечают день психического здоровья

Всемирный день психического здоровья отмечают 10 октября. Тюменские психиатры в этот день в очередной раз призывают внимательно относиться к себе и заниматься профилактикой психических расстройств.

"Важно говорить об этом, ведь проблем, связанных с заболеваниями психики, достаточно. Не первый год мы готовим тематические встречи, и с каждым разом всё сильнее убеждаемся в их практической пользе", – отмечает главный врач Областной клинической психиатрической больницы Евгений Родяшин.

Тюменская психиатрическая больница оказывает специализированную медицинскую помощь жителям области на условиях партнёрства и взаимного доверия. Работающие здесь врачи помогают восстановить и сохранить душевное здоровье человека и высокое качество его жизни.

Как сообщили в пресс-службе больницы, за 9 месяцев текущего года врачи всех подразделений ОКПБ провели более 88 тыс. амбулаторных приёмов. В стационаре прошли лечение 3102 взрослых пациента и 427 детей, в дневном стационаре помощь получили 761 взрослый и 456 детей.

Специалисты больницы идут в ногу со временем: изучают и применяют новые методы работы, усиливают профилактику. Помимо мероприятий с привлечением пациентов и их родственников, персонала, организуемых в подразделениях больницы, врачи регулярно принимают участие в семинарах, круглых столах, вебинарах, конференциях всероссийского и международного уровней.