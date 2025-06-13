Молодые тюменские врачи отправляются работать в сельскую местность

Работа по привлечению медицинских специалистов к работе в сельской местности продолжается в Тюменской области. Так, например, в Уват переехал молодой врач Герман Веселов. Выпускник Тюменского медицинского университета, после окончания вуза в 2024 году он работал в одной из поликлиник областного центра. Но молодому человеку хотелось перемен, и он принял решение кардинально изменить свою жизнь и переехать в северное село Уват.

Помог в этом федеральный проект "Медицинские кадры" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". В Увате его ждала работа участкового врача-терапевта. Ему предоставили жилье, часть оплаты за которое компенсирует медучреждение в рамках социальных программ поддержки молодых специалистов.

"Меня здесь устраивает все: я чувствую больше свободы и получаю удовольствие от общения с пациентами", — отмечает молодой доктор.

Кроме работы, Герман продолжает свое образование в аспирантуре по специальности "Биохимия". Его увлекает наука, а жизнь и работа в селе открывают широкие горизонты для исследований и наблюдений. Он находит множество интересных тем, связанных с местной медициной и особенностями здоровья населения, - сообщает Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ № 20 (с. Уват).

"Я верю, что смогу внести реальный вклад в улучшение здоровья людей в нашем регионе. Каждый пациент уникален, и важно подходить к каждому с индивидуальным вниманием и заботой", — говорит доктор Веселов.