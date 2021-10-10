Тюменских студентов приглашают в "Школу модераторов и тренеров"

Стартовал прием заявок в "Школу модераторов и тренеров" - это двухнедельный образовательный марафон, посвященный навыкам модерирования мероприятий и тренерским навыкам. Тюменские студенты, молодые педагоги от 18 до 35 лет могут принять в нем участие, подав заявку до 17 октября.

С 18 по 31 октября участники пройдут образовательную программу, которая включает лекции на темы публичных выступлений, координации команд и адаптации под окружающую обстановку. Приглашенные эксперты проведут мастер-классы по действиям в конфликтных ситуациях и форс-мажорах. Проект не требует специальных знаний на старте: участникам расскажут, кто такой модератор и какие у него функции.

Лучших участников пригласят на оплачиваемую стажировку в проект "В коллабе с регионом". Это серия деловых игр для студентов, она стартует с 2 ноября. Там участники получат первый опыт и смогут отточить навыки. После завершения проекта выпускники школы смогут продолжить работу с молодежными сообществами региона в сфере организации и модерации их ивентов, пишет Moi-portal.ru.