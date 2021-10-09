В поселке Голышманово создадут парк Предпринимателей

16:41 09 октября 2021
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pixabay.com

Более 30 бизнесменов из Голышманово объединились, чтобы обустроить парк Предпринимателей. Место под него отвели в северо-восточной части поселка.

Как рассказал председатель комитета экономики администрации округа Иван Чистяков, это совместная инициатива местных власти и бизнеса.

"Наш окружной центр расширяется, в этой части населенного пункта появилось несколько новых многоквартирных домов, и мы решили, что здесь зеленая зона будет уместна. Заранее по периметру подготовили посадочные ямы, завезли нужные инструменты", - сообщил он.

Голышмановские предприниматели приезжали на закладку парка вместе с семьями и родственниками. За час посадили около полусотни молодых дубков. Пока деревья разместили по периметру будущего парка. В течение зимы будет разработана концепция парка, к благоустройству вернутся весной, пишет "Мегатюмень".

Теги: благоустройство , парк , предприниматели
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