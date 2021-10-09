Тюменцы могут пройти бесплатное профессиональное обучение

Отдельные категории граждан в Тюменской области могут бесплатно пройти профессиональное обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография". Это женщины в декрете, лица предпенсионного и пенсионного возраста.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, уже более 4 тыс. жителей региона подали заявки на участие в программе, рассчитанной до 2024 года. К обучению приступили более 800 человек.

Принять участие в обучении могут люди, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, лица в возрасте 50-ти лет и старше, предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также неработающие мамы детей дошкольного возраста.

Для обучения можно выбрать любое направление, востребованное в регионе. Полный список доступных направлений профессионального обучения, дополнительного профессионального образования откроется при заполнении заявки на портале "Работа в России". Заявки обрабатываются в течение 15 рабочих дней.

В Тюменской области обучение организуют Тюменский индустриальный университет, Тюменский государственный университет и Техникум индустрии питания, коммерции и сервиса.