Школу счастливых педагогов проведут в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Заводоуковске

"Школа счастливых педагогов" — это творческий образовательный интенсив от театрального центра "РяДом", в котором педагоги Тюмени и Тюменской области изучают приемы театральной педагогики, осваивают методику "Счастливый иммунитет", прокачивают свои навыки, а еще знакомятся и обмениваются опытом.

Интенсив будет полезен школьным педагогам, педагогам дополнительного образования, работникам музеев и детских лагерей, а также советникам директоров школ по воспитательной работе.

Участники научатся управлять голосом и снимать телесные зажимы, изучат, как можно применять сторителлинг и форум-театр в педагогической практике, получат знания и навыки о том, как воспитать в ребенке "Счастливый иммунитет", а также разработают собственный проект под кураторством экспертов.

В этом сезоне пройдет три потока в Тюмени и три выездных интенсива в городах Тюменской области: Заводоуковске, Ишиме и Тобольске. В тюменских потоках по 20 мест, в выездных интенсивах — по 40 на каждом. Отбор участников проходит на основе заполненных анкет.

Интенсив в Заводоуковске: 26 и 27 октября

1 поток в Тюмени: с 8 ноября по 1 декабря

Интенсив в Тобольске: 14 и 15 декабря

2 поток в Тюмени: с 17 января по 9 февраля 2025

Интенсив в Ишиме: 15 и 16 февраля 2025

3 поток в Тюмени: с 7 по 30 марта 2025

Участие в интенсиве бесплатное. Проект проводится при поддержке гранта Губернатора Тюменской области.

Узнать подробности о проекте и расписание потоков, а также подать заявку на участие в проекте можно здесь.