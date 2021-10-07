В тюменских моногоспиталях свободно 14 % коек

Фото пресс-службы департамента здравоохранения ТО

В 16 моногоспиталях Тюменской области для лечения коронавирусных больных развернуто 2 925 коек, 14,0 % из них свободны. Уточненные данные на 7 октября интернет-изданию NewsProm.ru сообщили в областном департаменте здравоохранения.

В депздраве напомнили, что количество койко-мест зависит от темпов роста заболеваемости и выздоровления пациентов.

В последние дни количество госпитализаций увеличилось, потому накануне шестнадцатый по счёту моногоспиталь возобновил работу в корпусе "Жемчужина" ЛРЦ "Градостроитель". Там сформировано 90 койко-мест для лечения пациентов с коронавирусом средней степени тяжести.