Новый культурный центр для мусульман откроют в Тюмени

Новый исламский культурно-просветительский центр в Тюмени обустроят в пустующем здании учебного корпуса городской Соборной мечети. На объекте запланирован огромный объем работ по строительству и благоустройству.

Решение приняли на заседании правления областного Духовного управления мусульман. Центр обустроят в пустующем трехэтажном здании учебного корпуса Соборной мечети Тюмени. Первоначально там хотели организовать филиал казанского Российского исламского университета со студенческим общежитием и залами для лекционных занятий, однако проект реализовать не удалось по ряду причин. После нескольких лет простоя было решено благоустроить пустующее здание, пишет "Тюменская область сегодня".

"Нам уже нескольких лет приходится платить за аренду помещений для проведения наших мероприятий: языковых курсов, семинаров, лекций и встреч с общественностью. Для возрастающей с каждым днем мусульманской общины Тюмени возможность иметь свою площадку – это жизненная необходимость", – подчеркнул муфтий Зиннат Садыков

В здании центра, помимо прочего, также будут обустроены читальный и выставочный залы. Это позволит сделать новое учреждение открытым для всех жителей и гостей города, сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Тюменской области.