В Тюмени вновь проведут фестиваль доброты в поддержку животных и экологии

Второй фестиваль доброты "Теплые коты" пройдет в Тюмени 16 октября. Участникам предлагают окунуться в добровольчество и научиться заботиться об экологии.

Фестиваль включает в себя целый ряд мероприятий: сбор корма, наполнителя и игрушек для приютских животных, сбор макулатуры, обмен книгами про экологию, обмен вещами и их дарение, лекции, мастер-классы и музыкально-поэтический вечер. Прием волонтеров уже завершен.

Первый фестиваль прошел совсем недавно, 18 сентября. Всего за несколько часов тюменцы сдали 28 кг корма, 10 бутылок моющего средства, пакет лекарств и 33 кг макулатуры. Пожертвования для животных, в том числе собранные деньги, уже передали в приют "Лучший друг", а сбор макулатуры еще продолжится, пишет "Вслух.ру".